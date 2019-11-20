СМИ: Моуринью будет получать в "Тоттенхэме" почти вдвое больше Почеттино

Стало известно, сколько будет получать новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, у 56-летнего португальца в лондонском клубе будет оклад - 17,5 миллиона евро в год. Это почти вдвое больше, чем получал Маурисио Почеттино, который был уволен 19 ноября.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" сегодня, 20 ноября. Его рассчитан до конца сезона-2022/23.

А еще: Увольнение Почеттино и его помощников может стоить "Тоттенхэму" около 23 миллионов евро| http://soccernews.ru