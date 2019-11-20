СМИ: Моуринью будет получать в "Тоттенхэме" почти вдвое больше Почеттино

1 Теги маурисио почеттинототтенхэмжозе моуринью

СМИ: Моуринью будет получать в "Тоттенхэме" почти вдвое больше Почеттино

Стало известно, сколько будет получать новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, у 56-летнего португальца в лондонском клубе будет оклад - 17,5 миллиона евро в год. Это почти вдвое больше, чем получал Маурисио Почеттино, который был уволен 19 ноября.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" сегодня, 20 ноября. Его рассчитан до конца сезона-2022/23.

А еще: Увольнение Почеттино и его помощников может стоить "Тоттенхэму" около 23 миллионов евро| http://soccernews.ru
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Комментарии

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flyurastrezhnev

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://blu.vn/miopres

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