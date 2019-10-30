СМИ: Моуринью может возглавить "Арсенал"

Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить лондонский "Арсенал", передает The Sun.

56-летний специалист хочет быть первым тренером в истории, кому удалось выиграть крупные трофеи с разными клубами АПЛ. Ранее португалец стал чемпионом Англии с "Челси" и победителем Лиги Европы с "МЮ".

В СМИ также писали, что Моуринью может стать новым главным тренером "Тоттенхэма".

Последним клубом специалиста был "Манчестер Юнайтед", из которого его уволили почти год назад за неудовлетворительные результаты команды.

"Арсенал" занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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