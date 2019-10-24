СМИ: Моуринью не хочет возглавлять дортмундскую "Боруссию"

Португальский специалист Жозе Моуринью не хочет возглавлять дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, тренер отказал немецкому клубу, так как хочет работать в более амбициозном клубе.

Ранее сообщалось, что Моуринью намерен вернуться в "Реал", который сейчас возглавляет Зинедин Зидан.

Дортмундская "Боруссия" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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