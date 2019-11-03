СМИ: Моуринью провёл встречу с директором "Арсенала"
Экс-тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью встретился с директором "Арсенала" Раулем Санллехи, передает The Sunday Times.
По данным издания, руководство лондонского клуба недовольно результатами команды и работой Унаи Эмери, поэтому ищет подходящую замену главному тренеру.
Отмечается, что руководство заинтересовано в специалисте, который ранее работал с клубами АПЛ.
Как пишет The Sunday Times, стороны встретились за ужином, на котором Моуринью рассказал, что думает по поводу "Арсенала".
Моуринью находится без работы с декабря 2018 года.
А еще: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добыли волевые победы, "Арсенал" потерял очки и другие результаты 11-го тура АПЛ| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за 20-сантиметровый слоя снега на поле
-
Кутепов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Тедеско
-
"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд
-
Главные новости дня: 2 ноября
-
"Реал" не воспользовался осечкой "Барселоны", сыграв вничью с "Бетисом"
Лента новостей
-
Стал известен характер травмы Суареса
-
1
Руководство "Баварии" сегодня примет решение по будущему Ковача
-
Израильская бригада арбитров обслужит матч "Зенит" - "Лейпциг"
-
Клопп остался недоволен матчем "Ливерпуля" с "Астон Виллой"
-
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за 20-сантиметровый слоя снега на поле
-
"Урал" сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 15-го тура молодежного первенства
-
Кутепов рассказал, почему стал выступать в защитной маске
-
СМИ: Моуринью провёл встречу с директором "Арсенала"
-
1
Гризманн: "Не знали, как реагировать на голы "Леванте"
-
Медведев - о матче с ЦСКА: "Зенит" заслуживал победы"
-
Сарри заявил, что де Лигт начинает прибавлять
-
Кутепов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Тедеско
-
Симеоне заявил, что отдал бы жизнь за Диего Косту
-
1
Рамос: "Реал" упустил хороший шанс стать лидером Ла Лиги"
-
"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд
-
Зидан подвёл итоги матча с "Бетисом"
-
1
Тренер "Айнтрахта" о 5:1 с "Баварией": "Мы такого не ожидали"
-
Де Лигт поделился впечатлениями от матча "Ювентуса" с "Торино"
-
Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" в туринском дерби
-
Ковач прокомментировал разгромное поражение "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|10
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5