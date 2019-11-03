СМИ: Моуринью провёл встречу с директором "Арсенала"

Теги жозе моуриньюарсенал лондон

СМИ: Моуринью провёл встречу с директором "Арсенала"

Экс-тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью встретился с директором "Арсенала" Раулем Санллехи, передает The Sunday Times.

По данным издания, руководство лондонского клуба недовольно результатами команды и работой Унаи Эмери, поэтому ищет подходящую замену главному тренеру.

Отмечается, что руководство заинтересовано в специалисте, который ранее работал с клубами АПЛ.

Как пишет The Sunday Times, стороны встретились за ужином, на котором Моуринью рассказал, что думает по поводу "Арсенала".

Моуринью находится без работы с декабря 2018 года.

А еще: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добыли волевые победы, "Арсенал" потерял очки и другие результаты 11-го тура АПЛ| http://soccernews.ru
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