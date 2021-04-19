"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью

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"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью

Фото BT Sport

Лондонский "Тоттенхэм" отправил в отставку Жозе Моуринью с поста главного тренера, сообщается на официальном сайте английского клуба.

58-летний Моуринью возглавлял "Тоттенхэм" с 23 ноября 2019 года.

В последних шести играх команда победила только раз. В АПЛ лондонцы занимают седьмое место и практически не имеют шансов пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезоне. Кроме того "Тоттенхэм" вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Европы, проиграв загребскому "Динамо".

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