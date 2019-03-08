СМИ: Моуринью в скором времени возглавит "Реал"

Экс-тренер "Реала" Жозе Моуринью скорее всего станет новым главным тренером мадридского клуба. Об этом сообщает Goal.

Таким образом, матч "Реала" с "Вальядолидом" в рамках 27-го тура Примеры станет последним для Сантьяго Солари. Игра пройдет 10 марта.

По данным издания, португальский специалист возглавит команду до конца сезона.

"Реал" занимает 3 место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 48 баллов.

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