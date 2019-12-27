СМИ: Мойес сменит Пеллегрини в "Вест Хэме"
"Вест Хэм" хочет сменить главного тренера Мануэля Пеллегрини. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, на замену чилийскому специалисту клуб рассматривает Дэвида Мойеса.
После 18 туров АПЛ "Вест Хэм" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата.
Отметим, что два года назад Мойес уже работал с "Вест Хэмом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|19
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|7
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|8
|Вулверхэмптон
|18
|27
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
|24
|13
|Эвертон
|19
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|21
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|16
|Борнмут
|19
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
|12