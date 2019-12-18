СМИ: "МЮ" не позволит Погба покинуть команду в январское трансферное окно

Теги манчестер юнайтедполь погба

СМИ: "МЮ" не позволит Погба покинуть команду в январское трансферное окно

"Манчестер Юнайтед" не хочет отпускать полузащитника команды Поля Погба этой зимой, утверждает Daily Mail.

Футболист не выходит на поле на протяжении двух месяцев из-за травмы.

По данным источника, "красные дьяволы" не хотят продавать футболиста в зимнее трансферное окно и надеяться уговорить игрока продлить контракт.

В полузащитнике заинтересованы "Ювентус", "Барселона" и "Реал".

Недавно Погба заявил, что не хочет продлевать соглашение с клубом, так как рассчитывает перейти в другую команду.

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