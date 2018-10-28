СМИ: на борту разбившегося вертолёта были владелец и спортивный директор "Лестера"

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СМИ: на борту разбившегося вертолёта были владелец и спортивный директор "Лестера"

Как сообщает британская пресса, на борту разбившегося вертолёта были владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха и спортивный директор клуба Джон Радкин.

Эта информация пока официально не подтверждена. Тем не менее, уже сейчас можно смело предполагать, что в такой аварии выжить практически невозможно. 

Не пропустите: Владелец "Лестера" мог разбиться в результате крушения вертолёта. | http://soccernews.ru

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