СМИ: на матче ЦСКА - "Зенит" отсутствовало видеонаблюдение из-за хакерской атаки
Фото твиттер ЦСКА
На фанатской трибуне ЦСКА во время матча 16-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2) не работали камеры видеонаблюдения, пишет "Матч ТВ".
По информации источника, сбой произошёл из-за хакерской атаки.
Из-за проблем с камерами не удалось оперативно вычислить болельщиков, использовавших пиротехнику на трибунах.
Вследствие этого полиция после игры задержала более 400 человек.
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