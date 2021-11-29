СМИ: на матче ЦСКА - "Зенит" отсутствовало видеонаблюдение из-за хакерской атаки

Фото твиттер ЦСКА

На фанатской трибуне ЦСКА во время матча 16-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2) не работали камеры видеонаблюдения, пишет "Матч ТВ".

По информации источника, сбой произошёл из-за хакерской атаки.

Из-за проблем с камерами не удалось оперативно вычислить болельщиков, использовавших пиротехнику на трибунах.

Вследствие этого полиция после игры задержала более 400 человек.

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