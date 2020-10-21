СМИ: Начиная с 13-го тура матчи РПЛ в Москве будут проходить без зрителей

В ближайшее время матчи РПЛ в Москве снова будут проходить без зрителей.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", запрет на проведение игр без болельщиков начнет действовать с 13-го тура. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице.

Отмечается, что матчи 12-го тура в Москве, скорее всего, пройдут с болельщиками.

13-й тур начнется 31 октября. Откроет тур игра между "Рубином" и "Арсеналом",

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