СМИ нашли семь кандидатов на замену Зидана

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СМИ нашли семь кандидатов на замену Зидана

Испанские СМИ подобрали семь тренеров, которые могут сменить Зинедина Зидана в "Реале".

В число претендентов вошли Арсен Венгер, Лоран Блан, Хосе Мичел, Гути и Сантьяго Солари.

Однако главными кандидатами являются наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и тренер "Челси" Антонио Конте.

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