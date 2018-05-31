СМИ нашли семь кандидатов на замену Зидана

Испанские СМИ подобрали семь тренеров, которые могут сменить Зинедина Зидана в "Реале".

В число претендентов вошли Арсен Венгер, Лоран Блан, Хосе Мичел, Гути и Сантьяго Солари.

Однако главными кандидатами являются наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и тренер "Челси" Антонио Конте.

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