СМИ: Навас согласовал условия контракта с ПСЖ

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СМИ: Навас согласовал условия контракта с ПСЖ

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас этим летом перейдет в ПСЖ. Об этом сообщает La Nacion.

По данным источника, 32-летний голкипер согласовал условия контракта с парижским клубом. Завтра, 29 августа, он прилетит во Францию для прохождения медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что "Реал" отказал ПСЖ в трансфере Наваса.

Футболист выступает в стане мадридцев с 2014 года. Его трансфер обошелся "Реалу" в 10 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне он не принимал участия в матчах на клубном уровне. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

А еще: Рамос: "Я бы очень хотел, чтобы Навасостался в "Реале"| http://soccernews.ru
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