СМИ: Навас согласовал условия контракта с ПСЖ
Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас этим летом перейдет в ПСЖ. Об этом сообщает La Nacion.
По данным источника, 32-летний голкипер согласовал условия контракта с парижским клубом. Завтра, 29 августа, он прилетит во Францию для прохождения медицинского обследования.
Ранее сообщалось, что "Реал" отказал ПСЖ в трансфере Наваса.
Футболист выступает в стане мадридцев с 2014 года. Его трансфер обошелся "Реалу" в 10 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне он не принимал участия в матчах на клубном уровне. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
|Сельта Виго
|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0