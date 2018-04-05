СМИ назвали двух главных кандидатов на замену Эмери
Европейские СМИ назвали двух главных кандидатов на замену главному тренеру ПСЖ Унаи Эмери.
Так, немецкая пресса утверждает, что преемником испанского специалиста на посту наставника парижан станет Томас Тухель, последним клубом которого была дортмундская "Боруссия". Их же коллеги из Англии считают, что главным кандидатом на пост главного тренера французского гранда является Луис Энрике, ранее работавший с каталонской "Барселоной".
Напомним, клубы Испании и Германии интересуются хавбеком ПСЖ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|31
|67
|3
|Марсель
|31
|62
|4
|Лион
|31
|60
|5
|Ренн
|31
|46
|6
|Монпелье
|31
|45
|7
|Ницца
|31
|45
|8
|Нант
|31
|44
|9
|Сент-Этьен
|31
|42
|10
|Генгам
|31
|38
|11
|Дижон
|31
|38
|12
|Бордо
|31
|37
|13
|Анжер
|31
|35
|14
|ФК Кан
|31
|35
|15
|Амьен
|31
|34
|16
|Страсбур
|31
|33
|17
|Тулуза
|31
|30
|18
|Труа
|31
|29
|19
|Лилль
|31
|28
|20
|Метц
|31
|22