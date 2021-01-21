СМИ назвали двух основных кандидатов на замену Лэмпарду в "Челси"

Стало известно, кто, вероятнее всего, возглавит лондонский "Челси" в случае увольнения нынешнего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

По информации Sky Sports, главные кандидаты на пост наставника "синих" - это Томас Тухель и Массимилиано Аллегри.

Напомним, что немца в конце декабря отправил в отставку ПСЖ, а итальянец остаётся без работы с лета 2019 года, когда он ушёл из "Ювентуса".

"Челси" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Команда выиграла только 3 из последних 10 матчей.

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