СМИ назвали двух основных претендентов на пост тренера "Арсенала"

"Арсенал" определился с главными претендентами на замену Арсену Венгеру.

Как сообщает Sky Sports, за пост тренера "канониров" поборются ассистент Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета и наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" может возглавить Массимилиано Аллегри.

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