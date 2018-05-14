СМИ назвали двух основных претендентов на пост тренера "Арсенала"

Теги арсенал лондонмикель артетаюлиан нагельсманн

СМИ назвали двух основных претендентов на пост тренера "Арсенала"

"Арсенал" определился с главными претендентами на замену Арсену Венгеру.

Как сообщает Sky Sports, за пост тренера "канониров" поборются ассистент Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета и наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" может возглавить Массимилиано Аллегри.

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