СМИ назвали фаворита на пост тренера "Челси"
"Челси" все еще не определился со сменщиком Антонио Конте.
Как сообщает The Telegraph, фаворитом на пост тренера "синих" является Луис Энрике. Отмечается, что Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри, которыми также интересовался "Челси", скорее всего, останутся в своих клубах.
Напомним, что в шорт-листе "Челси" также находится Маурисио Почеттино.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30