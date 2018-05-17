СМИ назвали фаворита на пост тренера "Челси"

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СМИ назвали фаворита на пост тренера "Челси"

"Челси" все еще не определился со сменщиком Антонио Конте.

Как сообщает The Telegraph, фаворитом на пост тренера "синих" является Луис Энрике. Отмечается, что Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри, которыми также интересовался "Челси", скорее всего, останутся в своих клубах.

Напомним, что в шорт-листе "Челси" также находится Маурисио Почеттино.

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