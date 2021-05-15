СМИ назвали фаворита на пост тренера "Реала" в случае ухода Зидана

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СМИ назвали фаворита на пост тренера "Реала" в случае ухода Зидана

Фото The Place

Руководство мадридского "Реала" определилось с приоритетной кандидатурой на замену Зинедину Зидану в случае его ухода с поста главного тренера.

По информации Marca, боссы королевского клуба выбрали наставника "Кастильи" Рауля Гонсалеса Блнако.

Сообщается, что кандидатура 43-летнего испанца устраивает практически всех.

Ранее стало известно, что Зидан склоняется к уходу из "Реала" из-за моральной усталости и отсутствия поддержки со стороны президента Флорентино Переса.

Интерес к Раулю также проявляет "Айнтрахт" из Франкфурта.

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