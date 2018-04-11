СМИ назвали фаворита в борьбе за Луиса Энрике

Теги арсенал лондонарсен венгерлуис энрике

СМИ назвали фаворита в борьбе за Луиса Энрике

СМИ назвали фаворита в борьбе за бывшего главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике.

Как сообщает El Mundo Deportivo, гонку за 47-летним специалистом выигрывает лондонский "Арсенал".

Отмечается, что ключевую роль в приглашении Энрике на тренерский мостик "канониров" должен сыграть новый спортивный директор клуба Рауль Санллехи.

Напомним, что сейчас "Арсенал" возглавляет Арсен Венгер, который находится у руля команды с 1996 года

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