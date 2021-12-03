СМИ назвали фаворита в гонке за Миранчуком
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Итальянская газета Corriere della Sera дала инсайд о будущем полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
По сведениям издания, на российского хавбека претендуют "Верона", "Дженоа" и "Торино".
При этом наибольшие шансы заполучить 26-летнего футболиста имеют веронцы, утверждает источник.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 9 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с бергамцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.
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|26
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|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
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|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|15
|Торино
|26
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|16
|Сампдория
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|26
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|Дженоа
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|18
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|СПАЛ
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