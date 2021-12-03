СМИ назвали фаворита в гонке за Миранчуком

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СМИ назвали фаворита в гонке за Миранчуком

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Итальянская газета Corriere della Sera дала инсайд о будущем полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

По сведениям издания, на российского хавбека претендуют "Верона", "Дженоа" и "Торино".

При этом наибольшие шансы заполучить 26-летнего футболиста имеют веронцы, утверждает источник.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 9 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с бергамцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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