СМИ назвали главного претендента на Роналду

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СМИ назвали главного претендента на РоналдуИспанская пресса назвала главного претендента на приобретение ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, сообщается, что наилучшие шансы заполучить 33-летнего форварда "сливочных" ближайшим летом имеет ПСЖ, так как вероятность перехода португальца в "Манчестер Юнайтед" оценивается очень низко ввиду его натянутых отношений с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Другие европейские клубы заинтересованность в подписании Роналду не проявляли.

Напомним, ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Роналду. | soccernews.ru

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