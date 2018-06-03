СМИ назвали главного претендента на Роналду

Испанская пресса назвала главного претендента на приобретение ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, сообщается, что наилучшие шансы заполучить 33-летнего форварда "сливочных" ближайшим летом имеет ПСЖ, так как вероятность перехода португальца в "Манчестер Юнайтед" оценивается очень низко ввиду его натянутых отношений с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Другие европейские клубы заинтересованность в подписании Роналду не проявляли.

Напомним, ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Роналду. | soccernews.ru