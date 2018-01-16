СМИ назвали главную причину возможного ухода Роналду из "Реала"

Каталонское издание El Mundo Deportivo назвало главную причину возможного ухода пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

Так, по сведениям источника, португалец остался недоволен тем, что руководство "сливочных" отказало ему в повышении его оклада, несмотря на его сверхудачное выступление в прошлом году. Именно поэтому 32-летний бомбардир готов променять Мадрид на город, где его будут готовы сделать самым высокооплачиваемым игроком планеты.

Напомним, Шустер раскрыл планы Зидана в отношении Роналду. | soccernews.ru