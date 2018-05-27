СМИ назвали главную причину возможного ухода Роналду из "Реала"

1 Теги криштиану роналдуреал мадрид

СМИ назвали главную причину возможного ухода Роналду из "Реала"СМИ назвали главную причину возможного ухода португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, пятикратный обладатель "Золотого мяча" остался разочарован бездействием королевского клуба в вопросе его проблем с испанскими налоговыми органами. В частности, 33-летний нападающий недоволен тем, что руководство "сливочных" оставило его один на один с испанским законом.

Напомним, Роналду прокомментировал свое громкое заявление после финала ЛЧ. | soccernews.ru

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