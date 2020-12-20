СМИ назвали главных кандидатов на замену Тухелю в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель может в ближайшее время покинуть свой пост.

Наиболее вероятными сменщиками немца, по данным ESPN, являются Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино. Оба тренера находятся без работы с 2019 года.