СМИ назвали главных кандидатов на замену Тухелю в ПСЖ

Теги томас тухельмассимилиано аллегримаурисио почеттино

СМИ назвали главных кандидатов на замену Тухелю в ПСЖГлавный тренер ПСЖ Томас Тухель может в ближайшее время покинуть свой пост.

Наиболее вероятными сменщиками немца, по данным ESPN, являются Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино. Оба тренера находятся без работы с 2019 года.

В воскресенье парижанам предстоит встретиться с одним из лидеров Чемпионата Франции "Лиллем", что усиливает давление на Тухеля. ПСЖ отстает от соперника на 1 очко и занимает 3 строчку таблицы

Первое место, на данный момент, занимает "Лион", однако он сыграл на один матч больше.

Читать также: Тухель определился со своим будущим в ПСЖ | http://soccernews.ru
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