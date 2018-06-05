СМИ назвали истинную причину ухода Зидана из "Реала"

Теги реал мадридзинедин зидан

СМИ назвали истинную причину ухода Зидана из "Реала"Зинедин Зидан покинул должность главного тренера "Реала" из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом.

Такое заявление сделало издание Mirror. По данным источника, специалист и руководитель не смогли договориться о трансферных целях на летнее окно.

Зидан хотел приобрести Эдена Азара, но Перес отказался осуществлять этот трансфер. 

Напомним, Зидан покинул "Реал" по окончанию минувшего сезона.

Читайте: Первым летним трансфером "Реала" при Зидане должен был стать игрок "Ливерпуля" | http://soccernews.ru

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