СМИ назвали истинную причину ухода Зидана из "Реала"

Зинедин Зидан покинул должность главного тренера "Реала" из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом.

Такое заявление сделало издание Mirror. По данным источника, специалист и руководитель не смогли договориться о трансферных целях на летнее окно.

Зидан хотел приобрести Эдена Азара, но Перес отказался осуществлять этот трансфер.

Напомним, Зидан покинул "Реал" по окончанию минувшего сезона.

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