СМИ назвали новую сумму компенсации Газизову за увольнение из "Спартака"
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов получил 100 миллионов рублей (1,128 млн евро) за увольнение из московского клуба, сообщает "Рейтинг букмекеров".
По сведениям издания, контракт Газизова предусматривал выплату фиксированной компенсации в случае разрыва соглашения по инициативе клуба. Ранее сообщалось, что Газизов получил от "Спартака" 400 миллионов рублей (4,5 миллиона евро).
Напомним, что Газизов занял пост генерального директора "Спартака" минувшим летом, но был уволен всего спустя пять месяцев после назначения.
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