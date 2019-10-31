СМИ назвали огромную зарплату Верратти по новому контракту с ПСЖ
Стало известно, сколько будет получать итальянский полузащитник ПСЖ Марко Верратти по условиям нового контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, зарплата футболиста составит 17 миллионов евро в год. Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.
Предыдущий договор между итальянским хавбеком и парижанами истекал в 2021 году.
26-летний Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года, сыграл 290 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 48 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
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|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|11
|16
|8
|Ренн
|11
|15
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Бордо
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
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|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
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|17
|Тулуза
|11
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|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
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