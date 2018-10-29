СМИ назвали первый возможный трансфер Конте в "Реале"

Испанские СМИ уже назвали первый возможный трансфер итальянского тренера Антонио Конте в мадридском "Реале".

Так, согласно информации Football Espana, в случае, если 49-летний специалист таки возглавит королевский клуб, уже в зимнее трансферное окно он попросит своих новых работодателей подписать полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, с которым он работал на "Стэмфорд Бридж".

В текущем сезоне Канте забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 играх за "аристократов". Его трансфер оценивается в 100 миллионов евро.

Напомним, в случае подписания контракта с Конте, "Реал" будет вынужден отказаться от притязаний на одну из своих главных трансферных целей. | soccernews.ru