СМИ назвали причину, из-за которой Моуринью намерен покинуть "Манчестер Юнайтед"

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СМИ назвали причину, из-за которой Моуринью намерен покинуть "Манчестер Юнайтед"Британские СМИ назвали причину, из-за которой главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен покинуть свой клуб.

Так, по сведениям The Sun, португальский специалист остался недоволен тем, что руководство "красных дьяволов" отказалось выделять требуемую им сумму для усиления состава команды. Имеющихся же ресурсов, как считает "Особенный", ему не хватит, чтобы на равных конкурировать с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиги. Следующим клубом в карьере Моуринью может стать французский ПСЖ, который готов удовлетворять трансферные запросы португальца.

Напомним, Моуринью заинтересован в подписании защитника "Барселоны". | soccernews.ru

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