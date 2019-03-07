СМИ назвали причину перевода Игнатьева в дубль "Краснодара"

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СМИ назвали причину перевода Игнатьева в дубль "Краснодара"

СМИ назвали причину перевода нападающего Ивана Игнатьева в дубль "Краснодара".

По информации "БИЗНЕС Online", футболист наказан за "неуважительное поведение во время переговоров по новому контракту".

Источники утверждают, что клуб предложил Игнатьеву пятилетнее соглашение с зарплатой 700 тысяч рублей и перспективой ежеквартального роста оклада по мере его выступлений за основной состав.

Но форварда такие условия не устроили и он ответил "Краснодару" отказом.

20-летний Игнатьев в текущем сезоне сыграл за "быков" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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