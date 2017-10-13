СМИ назвали причину, по которой Коутиньо намерен покинуть "Ливерпуль" уже в январе

Каталонское здание El Mundo Deportivo назвало причину, по которой полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо решил покинуть свой клуб уже в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям издания, минувшим летом, когда бразилец был близок к переходу в "Барселону", руководство "красных" пообещало ему, что в новом сезоне команда будет претендовать на самые высокие места во всех турнирах. Реальность же оказалась несколько иной, так как мерсисайдцы натужно стартовали в и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов, вылетев при этом уже и из кубка лиги, что и вынудило бразильца принять решение покинуть Англию.

Напомним, Клопп выступает против зимней продажи Коутиньо. | soccernews.ru