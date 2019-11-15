СМИ назвали причину пропуска Головиным матча с Бельгией
Полузащитник сборной России Александр Головин пропустит матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии из-за проблем с пахом, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, футболист испытывает дискомфорт с паховыми мышцами, поэтому главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не рисковать здоровьем игрока.
Матч Россия - Бельгия пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало встречи в 20:00 мск.
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