СМИ назвали причину пропуска Головиным матча с Бельгией

Полузащитник сборной России Александр Головин пропустит матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии из-за проблем с пахом, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист испытывает дискомфорт с паховыми мышцами, поэтому главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не рисковать здоровьем игрока.

Матч Россия - Бельгия пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало встречи в 20:00 мск.

Не пропустите: В РФС прокомментировали скандал с новой формой сборной России. | http://soccernews.ru