СМИ назвали причину срыва трансфера Ди Марии в "Барселону"

Стало известно, почему не состоялся трансфер полузащитника Анхеля Ди Марии из ПСЖ в "Барселону".

Как сообщает ESPN, каталонский клуб не сумел удовлетворить финансовые требования парижан, которые хотели выручить от продажи 29-летнего аргентинца 60 миллионов евро.

Отмечается, что "Барселона" не была готова платить более 40 миллионов.

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