СМИ назвали причину срыва трансфера Сери в ПСЖ

Хавбек "Ниццы" Жан-Мишель Сери был близок к переходу в ПСЖ в последние часы летнего трансферного окна, сообщает The Sun.

По сведениям издания, клубы уже согласовали детали перехода. Парижане должны были арендовать 26-летнего ивуарийца за 15 миллионов евро с правом выкупа за 25 миллионов.

Также в сделку хотели включить атакующего полузащитника ПСЖ Хатема Бен Арфа, однако 30-летний футболист отказался уходить из столичного клуба, так как рассчитывал получить 7 миллионов евро в качестве компенсации за последний год контракта.



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