СМИ назвали причину ухода Сигурдссона из "Ростова"

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СМИ назвали причину ухода Сигурдссона из "Ростова"

"Ростов" расстался с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном по дисциплинарным причинам, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, у футболиста были серьезные проблемы со злоупотреблением алкоголем. Сигурдссон извинился перед командой, тренерами и руководством, но клуб все равно решил с ним расстаться.

33-летний Сигурдссон выступал за "Ростов" с января 2018 года. Всего он провел за российский клуб 53 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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