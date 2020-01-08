СМИ назвали причину ухода Сигурдссона из "Ростова"
"Ростов" расстался с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном по дисциплинарным причинам, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, у футболиста были серьезные проблемы со злоупотреблением алкоголем. Сигурдссон извинился перед командой, тренерами и руководством, но клуб все равно решил с ним расстаться.
33-летний Сигурдссон выступал за "Ростов" с января 2018 года. Всего он провел за российский клуб 53 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
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|ЦСКА Москва
|19
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|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
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|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
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|Сочи
|18
|15