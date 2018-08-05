СМИ назвали шесть кандидатов на замену Модричу в "Реале"

Теги реал мадридлука модрич

СМИ назвали шесть кандидатов на замену Модричу в "Реале"Испанские СМИ назвали шесть кандидатов, которые могут заменить в мадридском "Реале" его ведущего полузащитника Луку Модрича.

Так, авторитетное издание AS, что альтернативой хорвату могут стать два действующих игрока королевского клуба - Дани Себальос и Матео Ковачич, а также Марко Верратти (ПСЖ), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Френки де Йонг ("Аякс") и Миралем Пьянич ("Ювентус").

Напомним,  агент Роналду планирует заработать этим летом еще на двух мегатрансферах. | soccernews.ru

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