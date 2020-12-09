СМИ назвали, сколько получил Газизов за увольнение из "Спартака"

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СМИ назвали, сколько получил Газизов за увольнение из "Спартака"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов получил 400 миллионов рублей (4,5 миллиона евро) в качестве компенсации за разрыв контракта по инициативе клуба, сообщает Telegram-канал Sport_Inside.

По сведениям издания, контракт специалиста действовал пять лет, но он отработал в клубе менее полугода. Главной причиной расставание стало недовольство руководства клуба трансферной кампанией.

Новым руководителем "Спартака" назначен управляющий директор Евгений Мележиков. Его основные задачи - повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Не пропустите: Червиченко прокомментировал увольнение Газизова из "Спартака". | http://soccernews.ru
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