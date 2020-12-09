СМИ назвали, сколько получил Газизов за увольнение из "Спартака"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов получил 400 миллионов рублей (4,5 миллиона евро) в качестве компенсации за разрыв контракта по инициативе клуба, сообщает Telegram-канал Sport_Inside.
По сведениям издания, контракт специалиста действовал пять лет, но он отработал в клубе менее полугода. Главной причиной расставание стало недовольство руководства клуба трансферной кампанией.
Новым руководителем "Спартака" назначен управляющий директор Евгений Мележиков. Его основные задачи - повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.
Не пропустите: Червиченко прокомментировал увольнение Газизова из "Спартака". | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Назначены арбитры на матчи 18-го тура РПЛ
-
СМИ назвали, сколько получил Газизов за увольнение из "Спартака"
-
Лэмпард назвал сроки восстановления после травм Зиеша и Хадсона-Одои
-
ЦСКА отправился в Хорватию на матч Лиги Европы
-
В "Ювентусе" высказались о возможном возвращении Погба
-
Арбитр матча ПСЖ - "Истанбул" ответил на обвинения в расизме
-
Роналду рассказал о своих отношениях с Месси
-
Гризманн высказался о разгромном поражении "Барселоны" в матче с "Ювентусом"
-
"Краснодар" теряет Матвея Сафонова
-
Роналду выложил фотографию из раздевалки "Ювентуса" после победы над "Барселоной"
-
Куман отреагировал на разгромное поражение "Барселоны" в матче с "Ювентусом"
-
Роналду забил "Барселоне" 14 голов в 13 последних матчах на "Камп Ноу"
-
Форвард дортмундской "Боруссии" стал самым молодым игроком в истории Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 8 декабря
-
Определились 11 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Сборная Катара сыграет в группе Португалии в отборе ЧМ-2022
-
Разгром "Барселоны", героическая ничья "Краснодара", неудача "Зенита": результаты Лиги Чемпионов 8 декабря
-
"Севилья" победила "Ренн" в Лиге Чемпионов
-
"Динамо" Киев обыграло "Ференцварош" и пробилось в Лигу Европы
-
"Краснодар" отобрал очки у "Челси" в Лондоне