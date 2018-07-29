СМИ назвали список трансферных целей Моуринью

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СМИ назвали список трансферных целей Моуринью

Ранее в одном из интервью наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о списке из пяти игроков, которых он хотел бы видеть в клубе.

Как сообщает Mirror, в список Моуринью входят защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд, нападающий "Реала" Гарет Бэйл, вингер "Челси" Виллиан, защитник "Ювентуса" Алекс Сандро и хавбек Фред, который уже стал игроком "МЮ".

Отметим, что из этого списка самыми реальными являются трансферы Алекса Сандро и Виллиана.

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