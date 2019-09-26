СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси может пропустить около месяца, сообщает El Chiringuito.
По сведениям издания, такой срок составит восстановление форварда после растяжения приводящей мышцы левого бедра. Эту травму аргентинец получил в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:1).
Таким образом, Месси может пропустить матчи Примеры с "Хетафе", "Севильей" и "Эйбаром", а также поединки Лиги Чемпионов против "Интера" и "Славии".
Напомним, что 32-летний Месси получил травму в начале предсезонной подготовки и только недавно вернулся в строй. Матч с "Вильярреалом" стал для него первым в основном составе в нынешнем сезоне.
Не пропустите: Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси может пострадать из-за победы в The Best 2019, так как FIFA подозревают в фальсификациях. Букмекеры говорят, что Золотой мяч аргентинцу все равно не взять
-
Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" по "делу Гризманна"
-
Молодые бразильцы Зидана прибили "Осасуну", а Йович четко показал, что до Бензема он не дорос: разбираем матч 6 тура Ла Лиги
-
Черчесов назвал лучших вратарей в истории России
-
Федерация футбола Египта обвинила ФИФА в потере голосов за Салаха
Лента новостей
-
Джеррард: "Я польщен словами Клоппа, но хочу, чтобы он остался в "Ливерпуле"
-
Азар назвал актера, который мог бы сыграть его в кино
-
1
СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы
-
Игроки "Лос-Анджелеса" сорвали пресс-конференцию после победы в Западной Конференции МЛС
-
Обладатель "Золотого мяча" стал тренером в 76 лет
-
В "Зените" объяснили, почему Кокорин занимается со второй командой
-
Голландский арбитр сломал ногу, но доработал матч до конца. Видео
-
ФИФА ответила на обвинения Судана в махинациях при голосовании за лучшего игрока года
-
Игроки "Дерби" в пьяном виде попали в аварию
-
Кокорин приступил к тренировкам с "Зенитом": фото
-
"Спартак" выступил с заявлением по поводу фанатов, которых заперли в клетку на стадионе
-
12
Месси может пострадать из-за победы в The Best 2019, так как FIFA подозревают в фальсификациях. Букмекеры говорят, что Золотой мяч аргентинцу все равно не взять
-
"Барселона" намерена оспорить штраф по "делу Гризманна"
-
Экс-игрок "Ливерпуля" дал прогноз о чемпионе АПЛ в нынешнем сезоне
-
Роналду может установить антирекорд Серии А
-
В МВД назвали причину, почему фанатов "Спартака" заперли в клетке в матче с КАМАЗом
-
Чалов вновь вызван в молодежную сборную России
-
Дзюба сравнил себя со знаменитым киллером из Голливуда
-
ФИФА выступила с заявлением по поводу не учета голосов членов египетской федерации за Салаха
-
Неймар даст показания в суде против "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|3
|Гранада
|6
|11
|4
|Реал Мадрид
|5
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|5
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Хетафе
|5
|6
|13
|Реал Вальядолид
|6
|6
|14
|Валенсия
|5
|5
|15
|Алавес
|5
|5
|16
|Сельта Виго
|5
|5
|17
|Мальорка
|6
|4
|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
|2
|20
|Леганес
|6
|2