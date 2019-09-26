СМИ назвали сроки восстановления Месси после новой травмы

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси может пропустить около месяца, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, такой срок составит восстановление форварда после растяжения приводящей мышцы левого бедра. Эту травму аргентинец получил в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:1).

Таким образом, Месси может пропустить матчи Примеры с "Хетафе", "Севильей" и "Эйбаром", а также поединки Лиги Чемпионов против "Интера" и "Славии".

Напомним, что 32-летний Месси получил травму в начале предсезонной подготовки и только недавно вернулся в строй. Матч с "Вильярреалом" стал для него первым в основном составе в нынешнем сезоне.

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