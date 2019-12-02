СМИ назвали сроки восстановления Пике

Теги барселонажерар пикетравмы

СМИ назвали сроки восстановления Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике вернется в строй в ближайшие дни, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист пропустил тренировку в качестве меры предосторожности, так как ранее он получил болезненный удар в колено в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:0) после чего был заменен.

Ожидается, что Пике сможет сыграть в матче 16-го тура с "Мальоркой", который состоится 7 декабря.

В нынешнем сезоне 32-летний Пике провел за "Барселону" 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Marca подтвердила, что Месси получит "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"

ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 15 25
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Бетис Бетис 15 19
13 Вильярреал Вильярреал 15 18
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов