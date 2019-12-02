СМИ назвали сроки восстановления Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике вернется в строй в ближайшие дни, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист пропустил тренировку в качестве меры предосторожности, так как ранее он получил болезненный удар в колено в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:0) после чего был заменен.

Ожидается, что Пике сможет сыграть в матче 16-го тура с "Мальоркой", который состоится 7 декабря.

В нынешнем сезоне 32-летний Пике провел за "Барселону" 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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