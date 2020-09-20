СМИ назвали сроки восстановления Самуэля Жиго
Французский защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго вернется в строй в ближайшее время, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям издания, футболист приступит к тренировкам в общей группе на следующей неделе. Таким образом, француз может сыграть в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом" (26 сентября).
26-летний Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Всего он провел за московский клуб 52 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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