СМИ назвали сроки восстановления защитника "Спартака" Кутепова

Защитник "Спартака" Илья Кутепов выбыл из строя на 3-4 недели, сообщают российские СМИ.

Футболист получил повреждение мышц задней поверхности бедра в матче 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1) и был заменен в первом тайме.

Таким образом, Кутепов пропустит матчи Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (9 ноября) и "Уралом" (24 ноября).

26-летний Кутепов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел семь матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

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