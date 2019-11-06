СМИ назвали сроки восстановления защитника "Спартака" Кутепова
Защитник "Спартака" Илья Кутепов выбыл из строя на 3-4 недели, сообщают российские СМИ.
Футболист получил повреждение мышц задней поверхности бедра в матче 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1) и был заменен в первом тайме.
Таким образом, Кутепов пропустит матчи Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (9 ноября) и "Уралом" (24 ноября).
26-летний Кутепов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел семь матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13