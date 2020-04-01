СМИ назвали сумму, которую Месси потеряет из-за коронавируса

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СМИ назвали сумму, которую Месси потеряет из-за коронавируса

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси потеряет крупную сумму из-за сокращения зарплаты на время карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщает Total Sportek.

По сведениям издания, футболист будет терять 4,2 миллиона евро каждый месяц. Сейчас его зарплата составляет 6 миллионов евро в месяц. В связи с сокращениями оклад форварда уменьшится до 1,8 миллионов евро в месяц.

Напомним, что чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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