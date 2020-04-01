СМИ назвали сумму, которую Месси потеряет из-за коронавируса
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси потеряет крупную сумму из-за сокращения зарплаты на время карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщает Total Sportek.
По сведениям издания, футболист будет терять 4,2 миллиона евро каждый месяц. Сейчас его зарплата составляет 6 миллионов евро в месяц. В связи с сокращениями оклад форварда уменьшится до 1,8 миллионов евро в месяц.
Напомним, что чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса на неопределенный срок.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14