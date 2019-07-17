СМИ: Неймар готов рассмотреть предложения от четырёх клубов

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СМИ: Неймар готов рассмотреть предложения от четырёх клубов

Форвард Неймар категорически отказывается продолжать выступления за ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, если бразильцу не удастся вернуться в "Барселону", то он готов рассмотреть предложения от других клубов.

В частности, 27-летний футболист открыт для переговоров с "Реалом", "Ювентусом" и "Баварией".

Ранее Неймар также интересовался вариантом с "Манчестер Юнайтед", но из-за непопадания "красных дьяволов" в Лигу Чемпионов нападающий передумал пробовать свои силы на "Олд Траффорд".

Не пропустите: ПСЖ отклонил новое предложение "Барселоны" по Неймару. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Все эти клубы точно не купят Неймара,по крайней мере сейчас,во всех клубах на позицию Неймара есть много игроков,а вторая причина-это его ценник,никто его за 222 млн покупать не будет,да может и не сможет в связи с fair Play,поэтому Неймар не с теми клубами воду мутишь)

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