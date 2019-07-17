СМИ: Неймар готов рассмотреть предложения от четырёх клубов

Форвард Неймар категорически отказывается продолжать выступления за ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, если бразильцу не удастся вернуться в "Барселону", то он готов рассмотреть предложения от других клубов.

В частности, 27-летний футболист открыт для переговоров с "Реалом", "Ювентусом" и "Баварией".

Ранее Неймар также интересовался вариантом с "Манчестер Юнайтед", но из-за непопадания "красных дьяволов" в Лигу Чемпионов нападающий передумал пробовать свои силы на "Олд Траффорд".

Не пропустите: ПСЖ отклонил новое предложение "Барселоны" по Неймару. | http://soccernews.ru