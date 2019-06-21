СМИ: Неймар готов согласиться на условия, выдвинутые "Барселоной"
Нападающий ПСЖ Неймар согласился принять все условия, которые выдвинула "Барселона" для его возвращения, информирует UOL.
По данным источника, 27-летний бразилец готов пойти на снижение зарплаты, отозвать свой иск о взыскании с каталонцев 26 миллионов евро за продление контракта в 2016 году и публично заявить о желании покинуть парижский клуб.
Ранее сообщалось, что "Реал" отказался от его трансфера, а "Барселона", в свою очередь готова заплатить за игрока 100 миллионов евро.
Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. Его контракт с парижанами рассчитан до 2022 года.
Не пропустите: Окружение Неймара: "Он никогда не был счастлив в ПСЖ". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32