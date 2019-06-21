СМИ: Неймар готов согласиться на условия, выдвинутые "Барселоной"

Нападающий ПСЖ Неймар согласился принять все условия, которые выдвинула "Барселона" для его возвращения, информирует UOL.



По данным источника, 27-летний бразилец готов пойти на снижение зарплаты, отозвать свой иск о взыскании с каталонцев 26 миллионов евро за продление контракта в 2016 году и публично заявить о желании покинуть парижский клуб.

Ранее сообщалось, что "Реал" отказался от его трансфера, а "Барселона", в свою очередь готова заплатить за игрока 100 миллионов евро.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. Его контракт с парижанами рассчитан до 2022 года.

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