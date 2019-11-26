СМИ: Неймар начнёт матч с "Реалом" на скамейке запасных

Нападающий ПСЖ Неймар не попадёт в стартовый состав команды на матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

Как сообщает L’Equipe, с первых минут игры атакующее трио парижан будет выглядеть следующим образом - Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе и Мауро Икарди.

Матч "Реал" - ПСЖ состоится сегодня, 26 ноября, в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в середине октября Неймар травмировал двуглавую мышцу левого бедра и с тех пор провёл только один неполный матч.

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