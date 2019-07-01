СМИ: Неймар намерен бойкотировать ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар хочет объявить бойкот ПСЖ, чтобы они достигли соглашения с "Барселоной" о его трансфере. Об этом пишет Sport.es.

По данным источника, бразилец планирует не приезжать в клуб после Кубка Америки. Отметим, что ПСЖ в скором времени должен отправиться в предсезонный тур по Китаю.

В клубе не удивлены подобным поведением нападающего.

Ранее сообщалось, что Неймар готов пойти на все уступки каталонскому клубу, для того чтобы вернуться в "Барселону".

Напомним, что игрок покинул сине-гранатовых в 2017 году, перейдя в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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