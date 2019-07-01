СМИ: Неймар намерен бойкотировать ПСЖ
Форвард ПСЖ Неймар хочет объявить бойкот ПСЖ, чтобы они достигли соглашения с "Барселоной" о его трансфере. Об этом пишет Sport.es.
По данным источника, бразилец планирует не приезжать в клуб после Кубка Америки. Отметим, что ПСЖ в скором времени должен отправиться в предсезонный тур по Китаю.
В клубе не удивлены подобным поведением нападающего.
Ранее сообщалось, что Неймар готов пойти на все уступки каталонскому клубу, для того чтобы вернуться в "Барселону".
Напомним, что игрок покинул сине-гранатовых в 2017 году, перейдя в ПСЖ за 222 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27