СМИ: Неймар намерен бойкотировать ПСЖ

Теги неймарпсжбарселона

СМИ: Неймар намерен бойкотировать ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар хочет объявить бойкот ПСЖ, чтобы они достигли соглашения с "Барселоной" о его трансфере. Об этом пишет Sport.es.

По данным источника, бразилец планирует не приезжать в клуб после Кубка Америки. Отметим, что ПСЖ в скором времени должен отправиться в предсезонный тур по Китаю.

В клубе не удивлены подобным поведением нападающего.

Ранее сообщалось, что Неймар готов пойти на все уступки каталонскому клубу, для того чтобы вернуться в "Барселону".

Напомним, что игрок покинул сине-гранатовых в 2017 году, перейдя в ПСЖ за 222 миллиона евро.

А еще: Предшественники Неймара: 5 футболистов, которые испортили карьеру после перехода в другой клуб| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" закроет доступ на стадион журналисту Малосолову за расистские оскорбления в адрес Луиса Адриано

"Спартак" закроет доступ на стадион журналисту Малосолову за расистские оскорбления в адрес Луиса Адриано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов