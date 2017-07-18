СМИ: Неймар намерен отдать предпочтение АПЛ перед ПСЖ

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СМИ: Неймар намерен отдать предпочтение АПЛ перед ПСЖФорвард каталонской "Барселоны" Неймар не планирует переходить в стан ПСЖ, информирует испанская пресса.

Сообщается, что следующий сезон бразилец намерен провести в своей нынешней команды, а уже по его окончанию, в зависимости от результатов, которые продемонстрируют "сине-гранатовые", он будет принимать решение о своем будущем. Так, если "Барса" не сможет добиться успеха в Лиге Чемпионов, Неймар будет готов перебраться в английскую Премьер-Лигу, а не во Францию, где им интересуется ПСЖ.

Напомним, Местре исключил уход Неймара из "Барсы". | soccernews.ru

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