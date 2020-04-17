СМИ: Неймар не вернётся в "Барселону" из-за Месси

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СМИ: Неймар не вернётся в "Барселону" из-за Месси

Грядущим летом возвращение форварда ПСЖ Неймара в "Барселону" не состоится, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, на приобретение бразильца элементарно не останется денег после решения других селекционных задач.

Во-первых, каталонский клуб хочет продлить контракт с капитаном Лионелем Месси, вероятно, с повышением зарплаты. Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.

Во-вторых, "сине-гранатовые" намерены купить нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, которого хочет видеть в команде Месси. За аргентинца "Барсе", скорее всего, придётся заплатить 111 миллионов евро - это сумма отступных в его соглашении.

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