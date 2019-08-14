СМИ: Неймар отстранен от тренировок ПСЖ

Теги псжнеймарбарселонареал мадридтрансферы

СМИ: Неймар отстранен от тренировок ПСЖ

Руководство ПСЖ отстранило Неймара от тренировок. Об этом сообщает Esporte Interativo.

По данным источника, 27-летний бразилец не будет тренироваться с одноклубниками до тех пор, пока не решится его будущее.

ПСЖ занимается поиском подходящей команды для нападающего. Сейчас руководство выбирает между "Барселоной" и "Реалом".

Напомним, Неймар не был вызван на матч 1-го тура Лиги 1 ПСЖ и "Ним" (3:0).

Ранее ПСЖ назвал игроков "Реала", которых он хочет получить за Неймара

А еще: Неймар в очередной раз вспомнил победу "Барселоны" над ПСЖ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан готов покинуть "Реал" из-за сорвавшегося трансфера Погба

Зидан готов покинуть "Реал" из-за сорвавшегося трансфера Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов