СМИ: Неймар отстранен от тренировок ПСЖ
Руководство ПСЖ отстранило Неймара от тренировок. Об этом сообщает Esporte Interativo.
По данным источника, 27-летний бразилец не будет тренироваться с одноклубниками до тех пор, пока не решится его будущее.
ПСЖ занимается поиском подходящей команды для нападающего. Сейчас руководство выбирает между "Барселоной" и "Реалом".
Напомним, Неймар не был вызван на матч 1-го тура Лиги 1 ПСЖ и "Ним" (3:0).
Ранее ПСЖ назвал игроков "Реала", которых он хочет получить за Неймара
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|38
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|Валенсия
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|Хетафе
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|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
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|Бетис
|38
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|Алавес
|38
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|Эйбар
|38
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|38
|45
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|Вильярреал
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|Реал Вальядолид
|38
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|17
|Сельта Виго
|38
|41
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|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|32