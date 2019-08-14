СМИ: Неймар отстранен от тренировок ПСЖ

Руководство ПСЖ отстранило Неймара от тренировок. Об этом сообщает Esporte Interativo.

По данным источника, 27-летний бразилец не будет тренироваться с одноклубниками до тех пор, пока не решится его будущее.

ПСЖ занимается поиском подходящей команды для нападающего. Сейчас руководство выбирает между "Барселоной" и "Реалом".

Напомним, Неймар не был вызван на матч 1-го тура Лиги 1 ПСЖ и "Ним" (3:0).

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